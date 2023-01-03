Во вторник, 3 января, погода в киеве будет теплой и сухой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня столбики термометров в столице покажут +6°...+10°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер будет преимущественно западного направления, а его скорость составит 4 - 4,5 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 750 миллиметров ртутного столба.
Погода сегодня
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +9°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
В Тернополе 3 января ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
В Виннице сегодня будет +4°...+10°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник будет ночью +5° днем +9°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+7°.
В Одессе 3 января - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +10°.
В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°..+8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +5°...+13°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.