Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 3 января, погода в киеве будет теплой и сухой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня столбики термометров в столице покажут +6°...+10°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет преимущественно западного направления, а его скорость составит 4 - 4,5 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 750 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +9°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.

В Тернополе 3 января ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Виннице сегодня будет +4°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +5° днем +9°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+7°.

В Одессе 3 января - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +10°.

В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°..+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +5°...+13°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.

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