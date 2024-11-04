Осадков 5 ноября не ожидается.

Во вторник, 5 ноября, погода в Украине заметно изменится. Осадки покинут нашу страну, ветер утихнет, а солнца станет больше. При этом теплее не станет, даже наоборот - температура чуть снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +6°.

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью -2°, днем +7°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Тернополе 5 ноября ночью будет -1°, днем +7°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью -2°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -2°...+7°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 5 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +7°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, 11°...+5°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

5 ноября - какой праздник, приметы погоды

5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то 22 ноября наступит настоящая зима.

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