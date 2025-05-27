При этом будет достаточно тепло - от +20 до +26.

Дожди не собираются покидать Украину, и завтра, 28 мая, осадки ожидаются почти по всем регионам, кроме разве что востока. Таким прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.

При этом будет достаточно тепло - температура воздуха ожидается в пределах +18...+24, на востоке до +26, а на западе +16...+20 градусов.

"На востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер", - предупредила синоптик.

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В Киеве 28-го мая также местами дождь, температура воздуха в течение дня составит +18...+20 градусов.

Чего ожидать от погоды в Украине в дальнейшем

Как рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, последняя неделя весны в Украине отметится неустойчивой погодой и дождями, в ряде областей значительными.

"Если говорить о востоке и северо-востоке, - там у нас без осадков остается 27-го и 28-го. То есть более такая комфортная погода", - отметила она.

Температура в западных, а 27 мая - в Житомирской и Винницкой областях - ночью составит 6-12 градусов, днем - 14-20 градусов. В дневные часы на остальной территории - 18-24 градуса, ночью - 12-18.

При этом она отметила, что погода в начале лета от текущей особо отличаться не будет.

"Стабильного мощного антициклона с абсолютно ясным небом и высокими значениями температуры пока, в ближайшие 10 суток, мы не ожидаем", - сказала Птуха.

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