Столбик термометра покажет днем более 20℃.

Погода в Киеве и области завтра, 27 мая, ожидается пасмурная. Жителям и гостям столицы стоит быть готовыми к осадкам.

"Умеренные, ночью по области местами значительные дожди", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

При этом синоптики предупредили о юго-восточном ветре, скоростью 7-12 м/с.

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В Киевской области столбик термометра ночью покажет 13-18℃ тепла, а днем воздух прогреется до 18-23℃. В то же время в столице ожидается ночью 14-16℃, а днем - 20-22℃.

Погода в Украине 26 мая

В понедельник, 26 мая, погода в Украине немного изменится. Дожди начнут покидать западные области и сместятся на север, в центр и на юг страны. Также в западных областях чуть повысится температура, до +13°...+17°, а на Закарпатье воздух прогреется до +20°. На юго-востоке по-прежнему будет теплее всего, +28°...+30°.

В свою очередь известный синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине 26-го мая предполагается значительный температурный контраст - от +9 на западе до +29 на востоке, в некоторых регионах пройдут дожди. Она предупреждает о возможных штормовых порывах ветра на Левобережье Украины, до 15-20 метров в секунду.

В Киеве сохранится дождливая погода с температурой воздуха до +18, +19 градусов и порывами ветра.

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