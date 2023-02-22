В четверг, 23 февраля, киевлян ждет сухая и солнечная погода, однако будет морозно. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице покажут -5°...-6°, а днем температура максимаьльно поднимется до -2°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 1,3 - 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.
Погода 23 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +5°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью -4°, днем +2°.
В Тернополе 23 февраля ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
В Виннице завтра будет -3°...+2°, ясно и безоблачно.
В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем -2°.
В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-5°.
В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3.
В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +2°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-5°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -5°.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем -3°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+1°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -4°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -4°.