23 февраля в столице будет без осадков.

В четверг, 23 февраля, киевлян ждет сухая и солнечная погода, однако будет морозно. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут -5°...-6°, а днем температура максимаьльно поднимется до -2°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 1,3 - 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 752-754 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +5°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью -4°, днем +2°.

В Тернополе 23 февраля ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -3°...+2°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-5°.

В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +2°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-5°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -3°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+1°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -4°.

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