В четверг, 23 февраля, в Украине будет сухая погода с обилием солнца. Ночью практически по всей стране ожидаются морозы, на востоке и северо-востоке температура будет опускаться до -11°...-12°. Днем на Левобережье также будет морозно, до -1°...-5°. На западе Украины, в Винницкой области и местами на юге столбики термометров покажут +1°...+6°, а на Закарпатье воздух прогреется до +10°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +5°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
- В Ривне в четверг ожидается практически безоблачная погода, ночью -4°, днем +2°.
- В Тернополе 23 февраля ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +6°.
- В Виннице завтра будет -3°...+2°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью -5° днем 0°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем -2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-5°.
- В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3.
- В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +2°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-5°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -5°.
- В Днепре температура ночью будет -7°, днем -3°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+1°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -4°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -12°, днем -4°.
Приметы погоды 23 февраля
23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.