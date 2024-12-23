Столбики термометров в столице не поднимутся выше нуля градусов.

Понедельник, 23 декабря, в Киеве будет одним из самых холодных дней на этой неделе. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут -3°, а в течение дня температура максимально повысится лишь до 0°. День будет пасмурный, ожидается сплошная облачность, но без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление сниженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -1°, днем +2°, снег.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +1°.

В Тернополе 23 декабря ночью будет -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -3°...+2°,облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+3°, небольшой дождь.

В Одессе 23 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +8°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +1°, а днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +4°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +6°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +3°, днем +4°.

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