23 декабря погода в Украине будет неустойчивой, с дождями, мокрым снегом и просто снегом. Столбики термометров еще немного снизятся: в большинстве областей ожидается от 0° до +5°, только на юге и в Днепропетровской области будет теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -1°, днем +2°, снег.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +1°.
- В Тернополе 23 декабря ночью будет -2°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, небольшой снег с дождем.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -3°, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -3°...+2°,облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -3°...0°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+3°, небольшой дождь.
- В Одессе 23 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, небольшой дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +1°, а днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +4°...+9°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +6°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +3°, днем +4°.
23 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды
23 декабря - день Евграфа. Если в этот день идет снег - вся весна будет дождливой.