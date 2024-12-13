В городе утром и днем ожидается усложнение погоды.

В Харькове на пятницу, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по Харьковской области.

"Утром и днем 13 декабря по области и городу ожидаются порывы северо - западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе синоптиков.

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Поэтому на Харьковщине объявили I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Харькове и области

13 декабря на Харьковщине будет облачная погода. По области днем без существенных осадков, только на дорогах образуется гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 2 до 7 градусов мороза.

В Харькове днем также без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы его будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток от 3 до 5 градусов мороза.

14 декабря на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью местами порывы ветра до 15-20 м/с, а днем скорость ветра уже будет 7-12 м/с. Температура ночью -7°...-12°, а днем -3°...-8°.

15 декабря также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер останется 7-12 м/с. Ночью будет -4°...-9°, а днем от -3° до +2°.

16 декабря на Харьковщине будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, слабый гололед, а на дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток от -4° до +1°.

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