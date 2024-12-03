В городе и области прогнозируется осложнение погоды.

В Харькове срочно объявили повышенный уровень опасности из-за осложнения погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с удержанием днем 3 декабря по области и городу ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, видимость будет падать до 200-500 метров. Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

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В Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз на ближайшие дни

3 декабря на Харьковщине ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3°C.

4 декабря будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура опустится до -5...0°C, днем ожидается от -2 до +3°C.

5 декабря прогнозируется переменная облачность. Осадков не предвидится, однако ночью возможен слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...0°C, днем будет от -2 до +3°C.

6 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, а днем местами возможен небольшой снег. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-6°C, днем -2...+3°C.

7 декабря на Харьковщине будет облачно. Ночью местами возможен небольшой снег и слабый туман. Днем ожидаются небольшие осадки, местами гололед, а на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°C, днем -2...+3°C.

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