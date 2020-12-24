Жителей Харькова предупредили об ухудшении погоды: коммунальщики готовятся к снегопаду и гололеду

Сегодня ночью в городе прогнозируют сильный снег.

В Харькове ожидается снегопад / Фото УНИАН

Жителей Харькова предупредили о предстоящем ухудшении погоды, которое начнется сегодня ночью.

Об этом сообщил в Facebook секретарь городского совета Игорь Терехов.

"В ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия. С 2-х часов ночи, предупреждают синоптики, должен начаться сильный снегопад, утром ожидается гололед, а к вечеру пятницы - дождь и намерзание льда на дорогах", - написал он.

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Терехов подчеркнул, что коммунальные службы готовы убирать снег и посыпать дороги солью. В связи с этим он обратился к харьковчанам в пятницу без надобности не выезжать и не парковать свои машины на обочинах. "Также не заграждать въезды во дворы - так нашим службам будет легче ликвидировать последствия непогоды", - добавил он.

Погода в Украине 25 декабря

В пятницу, 25 декабря, в центральных, восточных и западных областях ожидаются снег и дожди. На всей остальной территории - переменная облачность, без осадков. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +1°...+9°.