Жителей Харькова предупредили об ухудшении погоды: коммунальщики готовятся к снегопаду и гололеду
Сегодня ночью в городе прогнозируют сильный снег.
Жителей Харькова предупредили о предстоящем ухудшении погоды, которое начнется сегодня ночью.
Об этом сообщил в Facebook секретарь городского совета Игорь Терехов.
"В ближайшие дни в городе ожидаются сложные погодные условия. С 2-х часов ночи, предупреждают синоптики, должен начаться сильный снегопад, утром ожидается гололед, а к вечеру пятницы - дождь и намерзание льда на дорогах", - написал он.
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Терехов подчеркнул, что коммунальные службы готовы убирать снег и посыпать дороги солью. В связи с этим он обратился к харьковчанам в пятницу без надобности не выезжать и не парковать свои машины на обочинах. "Также не заграждать въезды во дворы - так нашим службам будет легче ликвидировать последствия непогоды", - добавил он.
Погода в Украине 25 декабря
В пятницу, 25 декабря, в центральных, восточных и западных областях ожидаются снег и дожди. На всей остальной территории - переменная облачность, без осадков. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +1°...+9°.
- Винница+3°... +2°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+1°... 0°
- Луганск-3°... -14°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... +3°