Украину накроют ливни и мокрый снег: прогноз погоды на завтра (карта)
В северных и южных регионах - практически без осадков.
В пятницу, 25 декабря, в центральных, восточных и западных областях ожидаются снег и дожди. На всей остальной территории - переменная облачность, без осадков. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +1°...+9°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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- В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +5°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
- Во Львове в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +4°, облачно.
- В Ивано-Франковске завтра дождь, ночью 0°, днем +5°.
- В Черновцах в пятницу - ливень, ночью +1°, днем +6°.
- В Виннице завтра ожидается мокрый снег, -2°...+5°.
- В Житомире в пятницу будет облачно, температура ночью -2°, днем +5°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +4°, ливень.
- В Кропивницком пасмурно, ливень, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Полтаве завтра дождь, температура воздуха -1°...+2°.
- В Одессе 25 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
- В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью +5°, днем +6°.
- В Сумах завтра дожди, температура воздуха -1°...+1°.
- В Харькове - мокрый снег, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Днепре - дождь, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, возможен дождь, +7°...+9°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°, возможен снегопад.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью 0°, днем +1°.
25 декабря — Спиридона Солнцеворота. Этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь: После Солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурным и теплым. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; как темная — зима теплая, а лето пасмурное. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12-ти месяцев следующего года.
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- Винница+3°... +2°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+1°... 0°
- Луганск-3°... -14°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... +3°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+7°... +3°