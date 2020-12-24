Украину накроют ливни и мокрый снег: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 24 декабря 2020
67
Прослушать
Остановить

В северных и южных регионах - практически без осадков.

Завтра в Украине снова пойдут дожди и снег / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине снова пойдут дожди и снег / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 25 декабря, в центральных, восточных и западных областях ожидаются снег и дожди. На всей остальной территории - переменная облачность, без осадков. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +1°...+9°. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Снег, сильный ветер и весеннее тепло: синоптик рассказала украинцам о погоде на католическое Рождество

  • В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +5°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
  • Во Львове в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
  • В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +4°, облачно.
  • В Ивано-Франковске завтра дождь, ночью 0°, днем +5°.
  • В Черновцах в пятницу - ливень, ночью +1°, днем +6°.
  • В Виннице завтра ожидается мокрый снег, -2°...+5°.
  • В Житомире в пятницу будет облачно, температура ночью -2°, днем +5°.
  • В Черкассах ночью 0°, днем +4°, ливень.
  • В Кропивницком пасмурно, ливень, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Полтаве завтра дождь, температура воздуха -1°...+2°.
  • В Одессе 25 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
  • В Запорожье - дождь, температура ночью +5°, днем +6°.
  • В Сумах завтра дожди, температура воздуха -1°...+1°.
  • В Харькове - мокрый снег, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Днепре - дождь, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, возможен дождь, +7°...+9°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°, возможен снегопад.
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью 0°, днем +1°.
Погода в Украине на 25 декабря / фото УНИАН
Погода в Украине на 25 декабря / фото УНИАН

25 декабря — Спиридона Солнцеворота. Этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь: После Солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурным и теплым. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; как темная — зима теплая, а лето пасмурное. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12-ти месяцев следующего года.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: зимадекабрьпогода в Одессепогода в Киевепогода в Украинепогода во Львоведождь в Украинеснег в Украинепрогноз погоды в Киевепогода на завтравыходной 25 декабряРождество 25 декабря
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
90 %
758 мм
7.4 м/с
88 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять