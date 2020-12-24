Украину накроют ливни и мокрый снег: прогноз погоды на завтра (карта)

В северных и южных регионах - практически без осадков.

Завтра в Украине снова пойдут дожди и снег / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 25 декабря, в центральных, восточных и западных областях ожидаются снег и дожди. На всей остальной территории - переменная облачность, без осадков. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +1°...+9°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +5°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

Во Львове в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.

В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью -2°, днем +4°, облачно.

В Ивано-Франковске завтра дождь, ночью 0°, днем +5°.

В Черновцах в пятницу - ливень, ночью +1°, днем +6°.

В Виннице завтра ожидается мокрый снег, -2°...+5°.

В Житомире в пятницу будет облачно, температура ночью -2°, днем +5°.

В Черкассах ночью 0°, днем +4°, ливень.

В Кропивницком пасмурно, ливень, температура ночью 0°, днем +5°.

В Полтаве завтра дождь, температура воздуха -1°...+2°.

В Одессе 25 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье - дождь, температура ночью +5°, днем +6°.

В Сумах завтра дожди, температура воздуха -1°...+1°.

В Харькове - мокрый снег, температура ночью 0°, днем +2°.

В Днепре - дождь, температура ночью +1°, днем +4°.

В Симферополе в пятницу - облачно с прояснениями, возможен дождь, +7°...+9°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°, возможен снегопад.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью 0°, днем +1°.

Погода в Украине на 25 декабря / фото УНИАН

25 декабря — Спиридона Солнцеворота. Этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь: После Солнцеворота хоть на куриный шаг, да прибудет день. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурным и теплым. Если ночь ясная, то зима будет холодная, а лето жаркое; как темная — зима теплая, а лето пасмурное. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12-ти месяцев следующего года.

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