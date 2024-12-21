Непогода, по прогнозу, продлится сегодня и ближайшей ночью.

В Харькове и Харьковской области срочно объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

"В ближайший час 21 декабря с сохранением ночью 22 декабря по области и городу ожидается туман", - говорят синоптики.

По их прогнозу, видимость упадет до 200-500 метров. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Видео дня

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз на ближайшие дни

22 декабря на Харьковщине будет облачная погода. Ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью туман, из-за чего видимость спадет до 200-500 метров. На дорогах возможно образование гололеда. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

В Харькове в воскресенье также будет облачно, с небольшим дождем. Ночью туман, видимость до 200-500 метров. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 1-3 градуса тепла.

23 декабря в регионе снова будет царить облачная погода. Ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Также местами будет туман, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах 0-5 градусов тепла.

24 декабря на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах - гололедица. Днем осадков не ожидается. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем +2...+7 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: