В большинстве областей Украины средняя температура за месяц превысит норму.

В феврале погода в Украине будет теплее, чем обычно. Это связано с тем, что районе Исландии и Британских островов будут формироваться активные циклоны, которые будут втягивать в циркуляцию теплый и влажный воздух из Средиземноморья и Северной Африки, пояснил в комментарии "Телеграфу" известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, в большинстве областей Украины средняя температура за месяц превысит норму. Заметят это, в частности, жители западных, южных и юго-восточных регионов.

"В первые дни февраля в Одесской области и Крыму возможен прогрев воздуха до +10...+12°С, а ближе к середине февраля не исключены и более высокие показатели, в отдельные дни даже +14...+19°С. Заметно прохладнее будет в восточной части, северных областях и на Полесье. Однако температурный фон в среднем за месяц по Украине будет колебаться в диапазоне -2,5...+4,3°С, что примерно на 2-5 градусов выше нормы. В то же время общая тенденция к теплой погоде не исключает кратковременных вторжений холода с севера, однако без экстремальных морозов", – говорится в материале.

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В то же время количество осадков будет распределено равномерно в течение всего месяца. Их уровень ожидается в пределах 35-70 мм, однако в западных регионах, Карпатах и Крымских горах – местами выпадет 80-110 мм. Порой будет наблюдаться и снежный покров – в основном в западных, северных и северо-восточных областях.

Погода в Украине на февраль – другие прогнозы

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что погода в феврале в Украине будет почти в пределах нормы. В то же время в ряде областей будет теплее, чем обычно. Ожидается, что средняя месячная температура составит от 4° мороза до 2° тепла.

Ранее Наталья Птуха говорила, что начало февраля встретит украинцев морозами. Однако это не исключает того, что дальше температура воздуха повысится.

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