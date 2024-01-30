В ряде областей температура будет выше нормы.

Погода в феврале 2024 в Украине будет почти в пределах нормы, но в ряде областей температура будет выше, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме", - сообщили синоптики.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается на уровне 29-67 мм, в Карпатах местами выпадет 74-83 мм, что в пределах нормы.

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Синоптик спрогнозировала, какой будет погода в феврале

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что начало февраля может быть с морозами - ожидается более зимняя погода, но это совершенно не исключает более теплых периодов с повышением температур.

В целом, по ее словам, февраль 2024 в Украине начнется с небольших заморозков, а уже во второй половине месяца наступит потепление.

Изменение погоды в Украине-что известно

В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, развитие циклонической деятельности с запада станет причиной осадков и усиления ветра. По словам синоптика Игоря Кибальчича, в эти дни погода в Украине испортится - начнутся осадки в виде снега с переходом в дождь и усилится ветер. В то же время ожидается, что температура воздуха несколько повысится.

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