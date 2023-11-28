Осадки будут практически по всей стране.

В среду, 29 ноября, практически по всей Украине ожидаются осадки: на западе в виде снега, а на остальной территории - преимущественно в виде дождей. Осадки будут в сопровождении сильного ветра. Днем небольшой минус будет только местами на западе страны, а на юге воздух прогреется до +9°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +2°, дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -9°, днем -1°, снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем -3°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -7°, днем -3°, снег.

В Тернополе 29 ноября ночью будет -6°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -6°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -9°, днем 0°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -4°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду будет ночью -3° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+6°, дождь.

В Одессе 29 ноября - практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью будет 0°, днем +10°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +5°...+11°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +9°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +7°.

Приметы погоды 29 ноября

Если в этот день дуют буйные ветры, то метели будут до 19 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: