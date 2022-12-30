Укргидрометцентр прогнозирует во многих областях густой туман.

В Украине на 31 декабря объявили штормовое предупреждение из-за тумана. По данным Укргидрометцентра, неблагоприятная погода ожидается ночью и завтра утром.

"Ночью и утром 31 декабря в большинстве западных, центральных и Житомирской областях туман", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, из-за тумана видимость упадет до 200-500 метров.

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По данным Укргидрометцентра, 31 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь на Закарпатье, в Карпатах, ночью и утром местами в северо-восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла. В западных областях, в Крыму и на юге Одесской области будет 6-11°, а в Карпатах ночью и днем - около 0°.

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