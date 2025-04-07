Ближайшей ночью нашу страну сковали заморозки.

В Украине ближайшей ночью ожидаются сильные заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 апреля в Украине заморозки в воздухе 0°...-5°", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого по всей стране объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Также в Запорожской, Донецкой и Луганской областях на поверхности почвы заморозки будет 0°...-3°. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине на этой неделе будет значительно холоднее привычных показателей. Ожидается, что температура будет на 6-12 градусов ниже средних климатических норм. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, во всех регионах страны будет сохраняться нестабильная, прохладная и влажная погода. Периодически возможны осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра до 15-20 м/с.

По его прогнозу, 8 апреля в западных, северных и местами центральных областях пройдет небольшой снег и мокрый снег. На западе и севере на дорогах образуется гололедица и снежный накат. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем местами в Украине порывы 15 - 17 м/с. На западе ночью похолодает до -2...-7 °С, в остальных областях ночью -2...+3 °С. Днем +2...+7 °С.

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