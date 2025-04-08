В Вербное воскресенье, 13 апреля, осадков не ожидается.

Еще несколько дней и в Украине начнет теплеть, но до того нас ожидают заморозки и снег. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос, когда наконец в Украине станет теплее, она отметила, что это случится, по сути, уже со следующей недели.

"С субботы начнет меняться погода, и в воскресенье уже будет немного теплее. И там уже следующая неделя будет теплее, чем эта, что сейчас", - сказала Птуха.

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В то же время пока, до пятницы-субботы, в Украине будет удерживаться холодная воздушная масса. Ночью - заморозки в воздухе: 0°...-5°, а в Карпатах - вообще -6°...-11°.

"Температура днем лишь +1°...+4° в большинстве областей. 8 апреля на юге, а 9-10 числа - на востоке, юго-востоке - там немного теплее: +2°...+9°", - рассказала синоптик.

Кроме того, отметила она, сегодня днем в западных, северных и центральных областях, а в среду - местами на большей части территории Украины - небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

"9 числа будет небольшая передышка - их будет меньше, этих осадков, они лишь будут очень локальные и небольшие, там и прояснения могут быть. А вот 10 числа ожидаем новый атмосферный фронт, с северо-запада, - и новая порция мокрого снега или даже снега", - сообщила эксперт.

На дорогах в западных и местами - в северных областях ожидается гололедица. "В западных она сейчас кое-где есть, потому что там снежный покров образовался. По северным и непосредственно по Киевской области также у нас есть кое-где снежный покров. Высота его - в пределах 1-6 сантиметров и несколько больше - по Карпатскому региону, по Прикарпатью", - сказала Птуха.

Она также добавила, что ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду. В то же время он должен усилиться с 10 апреля в западных областях - во время прохождения фронта: порывы ветра могут быть 15-20 метров в секунду.

Вербное воскресенье - прогноз на праздник

В воскресенье, 13 апреля, будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Ожидается, что осадков не будет.

"Температурные показатели уже будут несколько выше. В дневные часы по крайней мере уже до 10 градусов должен прогреться приземный слой воздуха. Это по большинству областей, по югу - может, даже немного больше", - рассказала предварительно синоптик.

Погода в Украине резко изменилась

Как сообщал Погода УНИАН, в Карпаты вернулась настоящая зимняя стужа. Так, 7 апреля температура в горах упала почти до -20 градусов.

"Горные спасатели Прикарпатья" показали фото с одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. На снимке видно обсерваторию, известную как "Белый слон". Она полностью покрыта снегом и инеем, что создает впечатление, будто здание сделано изо льда. Вся территория вокруг заснеженная.

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