Температура днем будет со знаком "плюс", однако ожидается много осадков.

Начало февраля в Украине будет с неустойчивой погодой. В первые дни месяца ожидаются дожди, снег, мокрый снег, местами усиление ветра и гололедица на дорогах. В то же время температура днем будет плюсовой, в отдельных областях воздух прогреется даже до весенних +8°...+11°. Об этом свидетельствует прогноз синоптики Игоря Кибальчича, пишет "Метеопрог".

Погода 1 февраля

В четверг, по данным синоптика, в восточных областях пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя, возможен гололед. На остальной части страны без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем 0...+5 °С, в южной части и на крайнем западе местами +6...+8 °С.

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Погода 2 февраля

В пятницу, в большинстве областей, кроме южной половины, ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем. На Левобережье кое-где гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3. ..+2 °С, днем 0...+5 °С.

Погода 3 февраля

"В субботу, 3 февраля, ожидается неустойчивая погода из - за влияния Балтийского циклона", - говорит синоптик. В этот день пройдут умеренные осадки в виде снега с переходом в дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1. ..-6 °С, днем 0...+ 5 °С.

Погода 4 февраля

В конце недели в Украине сохранится неустойчивый характер погоды, с осадками преимущественно в виде снега и дождя. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +2...+7 °С, а в Одесской области воздух прогреется вплоть до +11 °С.

По данным Укргидрометцентра, средняя за месяц температура будет от -4° до +2°, что в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

Количество осадков за месяц ожидается в пределах нормы по всей стране.

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