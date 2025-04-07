В целом текущая неделя в Украине будет очень холодной и влажной.

Погода в Украине на текущей неделе будет аномально холодной. Температура ожидается на 6-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, неустойчивая, некомфортная и влажная погода ожидается во всех регионах нашей страны.

"Периодически будут проходить осадки в виде дождя и снега, возможно усиление ветра до 15 - 20 м/с, а температурный фон окажется на 6 - 12 °С ниже климатической нормы", - предупреждает он.

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Погода 7 апреля

В понедельник, говорит синоптик, предполагается холодная и неустойчивая погода по всей Украине. Местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. На северо-западе страны местами ожидается метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем на Правобережье местами возможны порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха днем на западе -1...+4 °С, на остальной территории +4...+9 °С.

Погода 8 апреля

Во вторник, прогнозирует Кибальчич, в западных, северных и местами центральных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. В западной и северной части на дорогах образуется гололедица и снежный накат. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем местами в Украине порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха в западных регионах ночью -2...-7 °С, в остальных областях ночью -2...+3 °С. Днем по всей стране +2...+7 °С.

Погода 9 апреля

В среду, говорит синоптик, ночью в западной части страны, а также на крайнем севере Украины пройдет небольшой снег. Днем в большинстве регионов, кроме юго-востока, ожидается небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах западных и северных областей гололедица. Ветер успокоится до 5 - 10 м/с. Ночью будет -4...+1 °С, в Полесье и в Карпатах местами до -7 °С. Днем +3...+8 °С.

В Украину пришло значительное похолодание. 7 апреля температура снизилась по всей стране, даже на юге и востоке стало свежее. В Карпатах сегодня утром температура опустилась до -18°.

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