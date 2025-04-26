Сегодня во многих областях Украины объявлен І уровень опасности.

На сегодня, 26 апреля, во многих областях Украины объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы.

"Днем 26 апреля в южной части, восточных и большинстве центральных областей грозы, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Сегодня в Украине будет преимущественно облачно с периодическими прояснениями. Днем кратковременные дожди ожидаются на юге, востоке, в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях и в Карпатах. В южных и юго-восточных районах возможны грозы.

Ветер будет северного направления со скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели: днем +11°...+16°, а на юго-востоке и юге страны воздух прогреется до +19°...+24°. В Карпатах ночью температура будет колебаться от +1° до -4°, днем будет +6°...+11°.

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Днем по области +11...+16, в Киеве +12°...+14°.

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