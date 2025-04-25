Укргидрометцентр прогнозирует грозы.

В Украине на субботу, 26 апреля, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"26 апреля днем в южной и юго-восточной частях грозы", - сообщают синоптики.

По их данным, І уровень опасности объявлен в таких областях:

Видео дня

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

АР Крым;

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская.

В субботу, 26 апреля, украинцев ждет облачная погода с прояснениями.

Ночью в западных, северных и Черкасской областях, а днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах пройдут кратковременные дожди. На юге и юго-востоке дожди будут с грозой.

Ветер будет преобладать с севера, а его скорость составит 7-12 м/с.

Температура ночью +5°...+10°. Днем в Украине похолодает до +11°...+16°. На юге и востоке страны еще останется тепло +19°...+24°. В Карпатах ночью от +1° до -4°, а днем +6°...+11°.

В последующие двое суток, 27 и 28 апреля, в Украине ожидаются заморозки как на почве, так и в воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: