В некоторых областях ожидаются дожди, снег и мокрый снег.

Неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Местами сегодня столбики термометров поднимутся до +3°...+5°, в большинстве областей будет 0°...+2° и лишь в Крыму ожидается небольшой мороз до -1°. Местами на северо-востоке, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки смешанной фазы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +2°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -6°, днем +3°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем +2°.

В Тернополе 13 февраля ночью будет -6°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +5°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -4°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -6°...+2°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...+1°.

В Одессе 13 февраля - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -6°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -8°...0°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, -7°...-1°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -1°.

Приметы погоды 13 февраля

13 февраля - если днем иней, то снег еще долго не выпадет.

Вас также могут заинтересовать новости: