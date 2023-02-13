Сегодня почти по всей Украине температура поднимется до 0° и выше / фото pixabay

Неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. Местами сегодня столбики термометров поднимутся до +3°...+5°, в большинстве областей будет 0°...+2° и лишь в Крыму ожидается небольшой мороз до -1°. Местами на северо-востоке, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки смешанной фазы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +2°.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -6°, днем +3°.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°.
  • В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -4°, днем +2°.
  • В Тернополе 13 февраля ночью будет -6°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +5°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -4°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°.
  • В Виннице сегодня будет -6°...+2°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°, легкий дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -6°...+1°.
  • В Одессе 13 февраля - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -6°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +4°.
  • В Запорожье температура ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит -8°...0°, небольшая облачность, снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем 0°, снег.
  • В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, -7°...-1°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем -1°.
13 февраля почти по всей Украине будет "плюс" / фото УНИАН

Приметы погоды 13 февраля

13 февраля - если днем иней, то снег еще долго не выпадет.

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