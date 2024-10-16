Постепенно в Одессе будет становиться холоднее.

На среду, 16 октября, в Одесской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

Вдоль побережья Одесской области, по данным синоптиков, сегодня днем местами пройдет небольшой дождь.

Скорость ветра составит 12-14 м/с, из-за чего ожидается легкое волнение моря. Объявлен І уровень опасности.

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Температура днем ожидается в пределах +11°...+16°, а температура морской воды будет +18°...+19°.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз

16 октября в Одесской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северный, 9-14 м/с. Температура днем ожидается от +11° до +16°.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, а столбики термометров покажут +14°...+16°.

В целом, по данным синоптиков, в течение ближайших дней в Одесской области и вдоль морского побережья погодные условия будет определять мощный и малоподвижный антициклон "Werner".

"В связи с этим, существенных осадков не ожидается, а температурный фон будет иметь тенденцию к снижению. Ночью +3°...+8°, на выходных местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0°...-2°. Днем +13°...+18° с постепенным похолоданием до +8°...+13°", - сообщают синоптики.

Температура морской воды составит +18°...+19°. Волнение моря легкое, в дальнейшем - значительное.

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