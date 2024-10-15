16 октября местами в Украине будет дождить / фото kyiv.depo.ua

В среду, 16 октября, украинцев ждет холодный и мокрый день. Во многих областях на севере, в центре, на юге и местами на востоке страны пройдут дожди. Температура останется без резких изменений, будет +10°...+12°, местами на юге и юго-востоке - до +13°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +10°, дождь.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
  • В Тернополе 16 октября ночью будет +6°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +14°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +5°...+10°, небольшая облачность, дождь.
  • В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+11°.
  • В Одессе 16 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в среду ночью будет +9°, днем +14°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +11°, небольшая облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +8°...+10°.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +12°.
16 октября почти по всей Украине будет холодно / фото УНИАН

Приметы погоды 16 октября

Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место - ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.

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