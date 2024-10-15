В среду, 16 октября, украинцев ждет холодный и мокрый день. Во многих областях на севере, в центре, на юге и местами на востоке страны пройдут дожди. Температура останется без резких изменений, будет +10°...+12°, местами на юге и юго-востоке - до +13°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +10°, дождь.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +11°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
- В Тернополе 16 октября ночью будет +6°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +14°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +5°...+10°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+11°.
- В Одессе 16 октября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет +9°, днем +14°, небольшая облачность, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +11°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +8°...+10°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +12°.
Приметы погоды 16 октября
Низкие темные облака предвещают холод, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат - будет ясная погода. Воробьи перелетают стайками с места на место - ждите ненастья. Если мыши копают норы на южную сторону - зима будет холодной.