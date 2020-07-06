Стало известно, когда в Украине похолодает
В западные области похолодание придет уже 7 июля.
Уже завтра, 7 июля, в западные области Украины придет похолодание.
На Западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 7 июля в западных и северных областях пройдут дожди. Температура днем от +16 градусов на западе до +39 на востоке.
В среду, 8 июля, похолодание распространится почти на все регионы, кроме востока. Температура составит +19...+38 градусов.
В четверг в западных областях местами пройдут дожди. Днем в Украине ожидается от +21 до +29 градусов.
Напомним, в понедельник, 6 июля, в Украине практически без осадков, температура до +39°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+37°... +21°
- Донецк+38°... +19°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+37°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +16°
- Киев+30°... +19°
- Кропивницкий+34°... +20°
- Луганск+38°... +19°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +14°
- Николаев+36°... +21°
- Одесса+35°... +23°
- Полтава+35°... +20°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+34°... +22°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+34°... +22°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+29°... +17°
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Виргиния, США
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