Стало известно, когда в Украине похолодает

13:56, 6 июля 2020
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В западные области похолодание придет уже 7 июля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Уже завтра, 7 июля, в западные области Украины придет похолодание. 

На Западе Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 7 июля в западных и северных областях пройдут дожди. Температура днем от +16 градусов на западе до +39 на востоке.

В среду, 8 июля, похолодание распространится почти на все регионы, кроме востока. Температура составит +19...+38 градусов. 

В четверг в западных областях местами пройдут дожди. Днем в Украине ожидается от +21 до +29 градусов.

Напомним, в понедельник, 6 июля, в Украине практически без осадков, температура до +39°.

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Теги: #погода#жара
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