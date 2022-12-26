На вторник, 27 декабря, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды.
По данным Укргидрометцентра, ожидается сильный ветер. Непогода также накроет высокогорье Карпат.
"27 декабря на Прикарпатье порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, I уровень опасности, кроме Карпат, объявлен также в таких областях:
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ивано-Франковска;
- Черновицкая.
В Украине ожидается ухудшение погоды
По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер.
По прогнозам синоптика, 27 декабря осадки охватят большинство областей нашей страны. "Погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер. Осторожно", - предупредила она.