Завтра там ожидается сильный ветер.

На вторник, 27 декабря, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды.

По данным Укргидрометцентра, ожидается сильный ветер. Непогода также накроет высокогорье Карпат.

"27 декабря на Прикарпатье порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Как отмечается, I уровень опасности, кроме Карпат, объявлен также в таких областях:

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковска;

Черновицкая.

В Украине ожидается ухудшение погоды

По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер.

По прогнозам синоптика, 27 декабря осадки охватят большинство областей нашей страны. "Погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер. Осторожно", - предупредила она.

Вас также могут заинтересовать новости: