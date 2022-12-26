Осадки ожидаются практически по всей стране.

Во вторник, 27 декабря, в Украине резко изменится погода. Практически по всей стране ожидаются дожди, местами - сильные и с мокрым снегом. Лишь в Крыму и в Одесской области вероятность осадков будет меньше. Однако на температуру осадки никак не повлияют - будет тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°, дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, сильный дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°. сильный дождь.

В Тернополе 27 декабря ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +2° днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+4°, мокрый снег.

В Одессе 27 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, ливень.

27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

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