Во вторник, 27 декабря, в Украине резко изменится погода. Практически по всей стране ожидаются дожди, местами - сильные и с мокрым снегом. Лишь в Крыму и в Одесской области вероятность осадков будет меньше. Однако на температуру осадки никак не повлияют - будет тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°, дождь.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, сильный дождь.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°. сильный дождь.
- В Тернополе 27 декабря ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +8°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +2°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +2° днем +6°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, сильный дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+4°, мокрый снег.
- В Одессе 27 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +8°.
- В Херсоне во вторник ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, сильный дождь.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -1°..+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, снег с дождем.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, ливень.
Приметы погоды на 27 декабря
27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.