По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер.

Во вторник, 27 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, будет дождливо, местами будет мокрый снег и поднимется сильный ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дождь и мокрый снег охватят большую часть нашей территории.

"Погода завтра будет некомфортной, потому что к осадкам присоединится порывистый, временами сильный, ветер. Осторожно", - предупредила она.

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По данным синоптика, максимальная температура воздуха в большинстве областей составит +3...+9 градусов, на северо-востоке и востоке свежее, +1...+3 градуса.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве осадки начнутся уже сегодня вечером - пойдет мокрый снег, а завтра в столице будет идти преимущественно дождь.

"Ветер ожидается порывистый, до сильного", - отметила синоптик. По ее данным, температура воздуха ближайшей ночью в столице ожидается около -1...0, а завтра днем - около +5 градусов.

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