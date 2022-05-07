8 мая на западе и севере Украины ожидаются дожди с грозами, а на востоке все еще ожидаются ночные заморозки на почве.

В воскресенье, 8 мая, антициклон Ünal, который сейчас определяет погоду в Украине, постепенно начнет терять свои позиции. Из-за этого в западных и северных областях ожидаются небольшие осадки.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, атмосферное давление немного снизится. 8 мая пройдут небольшие, местами умеренные дожди с грозами в западных и северных областях Украины. В других регионах сохранится сухая и малооблачная погода.

Ветер, по прогнозу синоптика, ожидается преимущественно юго-западного направления, 3-8 м/сек. Ночная температура повысится до +4...+9 °С (в восточных областях все еще сохранятся заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 °С), днем температура повысится до +18...+23 °С.

Напомним, сегодня, 7 мая в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. Поэтому объявлено штормовое предупреждение.

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