При прохождении атмосферного фронта, по словам синоптика Натальи Диденко, ожидается сильный ветер.

Во вторник, 14 февраля, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он принесет нам осадки в виде мокрого снега и дождей, а также усиление ветра. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Больше осадков, до сильных, придется 14 февраля на восток, юго-восток Украины, Полтавщину и часть Днепропетровщины. На остальной территории - небольшой мокрый снег или дождь",- отметила синоптик.

По ее данным, в западных областях вероятность осадков будет наименьшая.

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"При прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер, порой до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

Температура воздуха во вторник, по ее данным, ожидается сравнительно высокой: в течение дня +2...+7 градусов, в восточной части, в Полтавской и Днепропетровской областях будет посвежее, 0...+4 градуса.

В Киеве 14 февраля будут небольшие осадки, порывистый ветер и дневная температура в пределах 1-3 градусов тепла.

В Украине ожидается изменение погоды

На этой неделе в Украине ожидаются периодические осадки и порывистый ветер. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, более холодный воздух будет господствовать на Левобережье Украины. На западе и юге страны средняя температура в течение недели будет заметно выше климатической нормы.

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