На этой неделе в Украине ожидаются периодические осадки и порывистый ветер.

В течение ближайшей недели в Украине ожидается неустойчивая погода с перепадами температуры, осадками и порывистым ветром в отдельные дни. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Синоптик пояснил, что на территорию нашей страны будут поступать воздушные массы с мощного и малоподвижного антициклона, который расположился над южной и центральной Европой.

"И хотя атмосферное давление сохраняется выше нормы, периодически проходят слабовыраженные атмосферные фронты, которые несут с собой осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега", - говорит синоптик.

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По его словам, в ближайшую неделю погодные условия в нашей стране будут характеризоваться заметной изменчивостью, с температурными колебаниями и выпадением осадков в отдельные дни.

"Более холодные воздушные массы будут господствовать на Левобережье Украины, тогда как на западе и юге страны средняя температура в течение недели будет заметно выше климатической нормы", - спрогнозировал он.

По прогнозу Погода УНИАН, сегодня в Украине будет относительно теплая погода. В большинстве областей будет 0°...+2°, но кое-где столбики термометров поднимутся до +3°...+5°. Местами ожидаются осадки смешанной фазы.

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