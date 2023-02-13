В течение недели в Украине будут периодические осадки и колебания температуры.

Всю ближайшую неделю погода в Украине будет нестабильной. Ожидаются колебания и контрасты температур, а также периодические осадки. Так, в начале недели по всей стране установится небольшой "плюс", а в середине недели Левобережье накроет похолодание. Ночные морозы будут достигать -10...-15 градусов. При этом на западе Украины температура будет повышаться до +5°...+10°. На выходных температурные контрасты сгладятся, по всей стране днем снова будет небольшой "плюс". Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 13 февраля, в большинстве областей Украины ожидается небольшой "плюс". Местами на юге и западе температура поднимется до +5°...+6° и лишь местами на востоке столбики термометров не поднимутся выше -1°. Снег ожидается в Волынской, Ривненской и Луганской областях.

Во вторник, 14 февраля, сухая погода ожидается лишь на западе и в большинстве северных областей. На остальной же территории пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем по всей стране ожидается от +1° до +5°.

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В среду, 15 февраля, на Левобережье Украины чуть похолодает, местами будет снежить. Ночью температура там будет опускаться до -3°...-7°, а днем будет держаться в пределах -2°...+1°. На западе тем временем потеплеет до +2°...+6°.

В четверг, 16 февраля, похолодание на Левобережье Украины усилится. Ночные морозы достигнут -6...-12 градусов, а днем температура там будет держаться около -1°...-4°.

Перед выходными, 17 февраля, местами на Левобережье температура ночью будет опускаться до -12°...-15°, а днем ожидается от -4° до -1°. На западе тем временем потеплеет до +4°...+8°. Также в большинстве западных и северных областей ожидаются дожди, мокрый снег и снег.

На выходных температурные контрасты в Украине начнут выравниваться. К концу недели днем по всей стране столбики термометров уже покажут +2°...+7°. Также на выходных в Украине ожидается много осадков.

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