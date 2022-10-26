По данным Укргидрометцентра, ожидается густой туман.

В западных областях Украины на 27 октября объявили І уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, ближайшей ночью и завтра утром ожидается туман.

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"Ночью и утром 27 октября в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, 27 октября в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. На Левобережье местами пройдет небольшой дождь, ночью на востоке страны ожидается умеренный дождь, на остальной территории будет без осадков.

Ветер обудет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается 5-10° тепла, днем 10-15°, в юго-западной части до +18°.

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