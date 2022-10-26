После нескольких дождливых и пасмурных дней в Украине ожидается улучшение погоды. В четверг, 27 октября, осадки практически покинут территорию нашей страны. Дожди ожидаются лишь местами на севере, в Полтавской и Луганской областях, а также в Крыму. Солнца тоже станет больше - практически по всей стране будет наблюдаться небольшая облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +13°, легкий дождь.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.
- В Тернополе 27 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+17°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
- В Виннице завтра будет +8°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°, дождь.
- В Одессе 27 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
- В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+14°, легкий дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +12°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +11°, небольшой дождь.
Народные приметы на 27 октября
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27 октября - Параскевы Терновской, Назария. Ненастная осень - дождливая весна.