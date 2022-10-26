Погода в Украине / фото Pixabay

После нескольких дождливых и пасмурных дней в Украине ожидается улучшение погоды. В четверг, 27 октября, осадки практически покинут территорию нашей страны. Дожди ожидаются лишь местами на севере, в Полтавской и Луганской областях, а также в Крыму. Солнца тоже станет больше - практически по всей стране будет наблюдаться небольшая облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +13°, легкий дождь.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.
  • В Тернополе 27 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+17°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
  • В Виннице завтра будет +8°...+14°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°, дождь.
  • В Одессе 27 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +16°.
  • В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+14°, легкий дождь.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +12°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +11°, небольшой дождь.
Погода в Украине 27 октября / фото УНИАН

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