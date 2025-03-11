В Киеве завтра также усилится ветер и пойдет дождь.

В среду, 12 марта, украинцев ждет разнообразная погода. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, в западных областях, на севере и в Винницкой области пройдут дожди.

На юге, центре и на востоке ожидается штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. На западе и севере ветер будет просто порывистый.

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"В северных районах Сумщины и Черниговщины похолодает до +9...+12 градусов", - говорит Диденко.

В большинстве же областей, по ее данным, завтра предполагается +12...+18, на юге и в центре местами разогреет до +18...+20 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в среду ожидается порывистый юго-западный ветер и дождь.

Температура воздуха максимально повысится до +12...+14 градусов.

Погода в Украине меняется - прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что погода во второй декаде марта будет нестабильной. Уже с 15 числа ожидается похолодание на западе и севере Украины, а с 17 марта температура снизится и в центральных и южных областях.

В течение 17-20 марта дожди местами ожидаются в западных, северных и южных регионах, а в Карпатах пройдет мокрый снег. Ветер ожидается со скоростью 5 - 12 м/с, но в отдельные дни он будет порывистым.

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