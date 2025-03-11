"Минусы" ожидаются ночью в северных и западных областях.

Теплая погода в Украине продлится еще недолго. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует значительное похолодание, ночью кое-где даже снова будут морозы. Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

Погода во второй декаде марта, по его словам, станет неустойчивой. Атмосферное давление постепенно снизится, начнутся дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

До 14 марта ожидается активный перенос воздушных масс с юго-запада Европы, в результате чего в Украине начнутся дожди, преимущественно на Правобережье Украины.

Видео дня

14 марта из-за циклона по всей стране ветер усилится до 17-22 м/с, но температура еще будет оставаться аномально высокой. Ночью будет +5...+12 °С, днем +14...+21 °С, а на юге и в Крыму местами +22...+23 °С.

Ощутимое изменение погоды в Украине начнется с 15 марта, говорит синоптик. В северных и западных областях похолодает днем до +5...+12 °С, а ночью температура будет падать до -2...+4 °С.

В центральных и южных областях аномально теплая погода продлится до 17 марта, а затем снизится на 5 - 7 градусов. Таким образом, с 16 марта температурный фон постепенно войдет в климатическую норму.

В течение 17-20 марта дожди будут местами в западных, северных и южных регионах, а в Карпатах пройдет мокрый снег. Ветер успокоится до 5 - 12 м/с, но в отдельные дни будет порывистым.

О том, что уже на выходных в Украине местами похолодает, говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу, на западе и севере Украины 15 марта будет лишь +4°...+10°. В то же время на остальной территории еще задержится тепло: днем +12°...+18°, а в центральных областях +9°...+15°

Вас также могут заинтересовать новости: