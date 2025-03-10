В Украине усилится ветер, а местами на западе вероятны дожди.

Во вторник, 11 марта, погода в Украине немного изменится. Все еще будет очень тепло, но усилится ветер, а местами в западных областях пройдут дожди. Столбики термометров покажут +14°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +19°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°, дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.

В Тернополе 11 марта ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +4°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +8°, днем +20°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+15°.

В Одессе 11 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +1°, а днем +14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +6°...+18°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +16°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +15°.

11 марта - приметы погоды

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

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