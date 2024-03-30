Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в ближайшие дни.

В ближайшие трое суток в Украине будет без осадков. Местами будут наблюдаться порывы ветра до 15-20 м/с, а температура воздуха в дневные часы будет выше +20°. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

Ветер в Украине будет преобладать южный, 7-12 м/с, за счет чего ожидается повышение температуры. Сегодня в Карпатах порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью 4-11° тепла, а днем воздух будет прогреваться до +16°...+22°. На западе страны потеплеет до +23°...+26°, и только на высокогорье Карпат и побережье морей будет свежее, +12°...+18°.

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Погода 30 марта - прогноз на сегодня

В субботу, по данным синоптиков, в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков.

Ветер будет южный, в восточных областях северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура сегодня днем в большинстве областей повысится до +16°...+21°, на западе страны - до +24°, а на высокогорье Карпат и побережье морей будет +11°...+16°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность и без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области днем составит +16°...+21°, а в Киеве столбики термометров покажут +18°...+20°.

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