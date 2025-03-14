На выходных ожидаются дожди, местами они будут значительными.

На выходных, 15 и 16 марта, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, колебаниями атмосферного давления и неравномерным распределением температуры. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, такая погода ожидается по всей стране за счет прохождения атмосферных фронтов с юго-запада.

"Пройдут осадки преимущественно в виде дождей, которые местами будут значительными", - говорит синоптик.

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Температура воздуха, по его словам, в целом останется аномально высокой, особенно в юго-восточной половине Украины. Однако постепенно произойдет похолодание, начиная с запада и севера. Ночью ожидаются небольшие морозы.

Погода в Украине меняется

О том, что в Украине ожидается похолодание, говорит и синоптик Наталья Диденко. Неприятное изменение погоды, по ее данным, прогнозируется уже в воскресенье, 16 марта.

Сегодня же, по ее данным, украинцы еще успеют погреться на улице, ведь 14 марта ожидается теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса. В то же время в некоторых областях температура понемногу будет снижаться - на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины +11...+14 градусов.

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