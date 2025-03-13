Уже в воскресенье в Украину ворвется холод и мокрый снег.

В Украину идет похолодание с дождями и мокрым снегом, неприятная смена погоды прогнозируется уже в воскресенье, 16 марта. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Однако до наступления холодов еще несколько дней, и украинцы все еще успеют погреться на улице, успокаивает она.

Так, завтра, 14-го марта, в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса.

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В то же время в некоторых областях температура будет понемногу снижаться - на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины +11...+14 градусов.

"Дожди существенные в пятницу в Украине маловероятны. Однако вечером 14-го марта осадки появятся в западных областях", - добавляет синоптик.

Также завтра можно не ожидать и сильного ветра.

В Киеве 14-го марта будет преимущественно сухая погода, а воздух прогреется до +14 градусов.

Погода в Украине - новости

В начале марта в Киеве фиксируют апрельские температуры. Так, с 7 по 9 марта в столице зафиксировали сразу пять температурных рекордов.

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине еще будет тепло, а уже на выходных температура начнет снижаться. Первыми похолодание почувствуют жители западных областей.

А уже в воскресенье значительная часть территории Украины окажется в новой холодной воздушной массе. Днем температура воздуха снизится до +4...+10 градусов.

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