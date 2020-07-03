Погода на выходные: в Украине ударит жара до +39° (карта)

В западных областях пройдут дожди.

На выходных в Украине будет жарко / фото УНИАН

На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +29°. В воскресенье без осадков, +19°...+31°.

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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +15°…+26°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +26°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +19°...+27°. В воскресенье до +29°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +22°, днем +32°. В воскресенье +23°...+37°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +19°, днем +35°. В воскресенье +21°...+35°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 4 июля / УНИАН

Прогноз на 5 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+37°.

В Симферополе завтра без осадков, +19°...+37°. В воскресенье +21°...+34°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +22°, днем +35°. В воскресенье без осадков, температура до +37°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +17°, днем +37°. В воскресенье температура до +37°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +18°, днем +36°. В воскресенье +17°...+37°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +19°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +11°, днем +21°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +13°…+27°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +21°, днем +33°. В воскресенье солнечно, температура до +36°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +34°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +22° …+36°.

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