Погода на выходные: в Украине ударит жара до +39° (карта)
В западных областях пройдут дожди.
На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +29°. В воскресенье без осадков, +19°...+31°.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 июля
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье без осадков, +15°…+26°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +26°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +19°...+27°. В воскресенье до +29°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +22°, днем +32°. В воскресенье +23°...+37°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +19°, днем +35°. В воскресенье +21°...+35°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +36°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+37°.
В Симферополе завтра без осадков, +19°...+37°. В воскресенье +21°...+34°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +22°, днем +35°. В воскресенье без осадков, температура до +37°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +17°, днем +37°. В воскресенье температура до +37°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +18°, днем +36°. В воскресенье +17°...+37°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +19°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +11°, днем +21°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +25°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +13°…+27°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +21°, днем +33°. В воскресенье солнечно, температура до +36°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +34°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +22° …+36°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +19°
- Днепр+34°... +20°
- Донецк+35°... +19°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+34°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +18°
- Киев+32°... +18°
- Кропивницкий+34°... +18°
- Луганск+36°... +18°
- Луцк+25°... +18°
- Львов+24°... +16°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+33°... +20°
- Ровно+25°... +17°
- Симферополь+32°... +19°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+25°... +18°
- Харьков+32°... +20°
- Херсон+35°... +21°
- Хмельницкий+29°... +18°
- Черкассы+31°... +19°
- Чернигов+33°... +17°
- Черновцы+27°... +17°