В ближайшие дни станет ощутимо прохладнее, кое-где будут заморозки и дожди.

7 и 8 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: осадки, заметное похолодание и даже заморозки. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, прогнозируется неустойчивый характер погоды с колебаниями атмосферного давления, осадками различной интенсивности и порывистым ветром.

"За счет поступления воздушных масс арктического происхождения в тыловой части высотной котловины, в воскресенье на большей части территории страны произойдет существенное похолодание, за исключением южной половины и Крымского полуострова", - говорит синоптик.

Погода 7 октября

В западных областях днем в Полесье, а также во Львовской и Закарпатской областях пройдут кратковременные дожди. Утром и днем ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6. ..+11 °С, днем +13...+18 °С.

В северных областях утром и днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +2...+7 °С, в Сумской области на поверхности почвы заморозки -3...0 °С; днем будет +12. ..+17 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Только днем в Полтавской области местами пройдет небольшой дождь. Утром и днем порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3. ..+8 °С, днем +16...+21 °С.

В южной части Украины и в Крыму ожидается малооблачная погода без осадков. днем также будут порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11 °С, а днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

В восточных областях будет переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0 °С; днем столбики термометров покажут +13...+18 °С.

Погода 8 октября

В западных областях ночью пройдет умеренный дождь, а днем - небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а его порывы днем будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем будет не выше +8...+13 °С.

В северных областях ночью и утром дождь, днем местами небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +7...+12 °С.

В центральных областях ожидается дождливая погода. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, утром и днем ожидается похолодание до +7...+12 °С.

В южных областях ночью без осадков, а днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в Крыму - отдельные грозы. Кое-где отдельные порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Ночью будет +12...+17 °С, днем +17...+22 °С, в Крыму воздух прогреется до комфортных +25 °С.

В восточных областях утром и днем ожидаются дожди, кое-где значительные. Ночью местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +10...+15 °С, а днем ожидается снижение до +6...+11 °С.

Похолодание в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украине ожидается первый снег. По ее словам, в ночь на понедельник вероятны заморозки, а холоднее всего будет в Карпатах, где 8 октября предполагается мокрый снег.

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