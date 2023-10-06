Мокрый снег ожидается в Карпатах.

Ближайшие выходные будут неоднородными и синоптически пестрыми. Ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями, а в Карпатах возможен первый снег, правда, мокрый. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

"В субботу, 7-го октября, северную часть, а также Волынь, Ривненщину и Харьковщину черкнет атмосферный фронт - поэтому увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди", - прогнозирует она. На остальной территории Украины в этот день будет сухая воздушная масса.

"Ветер в субботу ожидается сильный, порывистым, осторожно!"- предупредила специалист.

Температура воздуха 7 октября, по ее данным, составит +14...+18 градусов, только на юге будет теплее, +18...+23 градуса.

В воскресенье, 8-го октября, другой холодный атмосферный фронт будет проходить Украину с северо-запада на юго-восток и заденет в течение суток все регионы. "Поэтому в воскресенье будет идти дождь, порой даже сильный дождь", - объясняет синоптик.

В этот день, по данным Натальи Диденко также ожидается ветер со штормовыми порывами. Температура воздуха в тылу фронта ощутимо снизится и составит днем +9...+ 14 градусов, на юге будет на несколько градусов теплее.

"В ночь на понедельник вероятны заморозки! Холоднее всего будет в Карпатах, где 8-го октября предполагается мокрый снег!"- предупредила синоптик.

В Киеве в субботу ожидается облачная погода с локальным небольшим дождем, сильный юго-западный ветер и +17 градусов.

8-го октября в столице ночью и утром предполагается умеренный и даже сильный дождь, а днем осадки будут прекращаться. Снова будет сильный ветер и похолодает до +12...+13 градусов.

О похолодании на выходных говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу синоптика Натальи Птухи, уже ночью 7-8 октября ожидается +4...+10, а днем температура не будет подниматься выше +10 ... +16.

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