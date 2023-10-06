В субботу часть страны охватят осадки, а в воскресенье осадки уже будут по всей стране.

Ближайшие выходные в Украине, 7 и 8 октября, будут холодными и с дождями. Температура снизится по всей стране, местами днем будет не выше +12°...+15°, а ночью температура будет опускаться до +3°...+9°. В субботу дожди ожидаются на севере и северо-востоке, а такде на крайнем западе Украины. В воскресенье осадки охватят уже практически всю страну. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +8°, днем +17°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем +15°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +9°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +7°...+20°. В воскресенье температура будет +7°...+15°, небольшая облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+21°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +18°. В воскресенье температура составит +8°...+18°, пасмурно, сполшная облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+18°. В воскресенье - небольшая облачность, +7°...+21°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +20°, пасмурно, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +1°, днем +17°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +12°, днем +10°, дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +17°. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура составит +13°, днем +12°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +4°, днем до +15°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +6°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +18°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура составит +14° ночью и днем +11°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +17°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождь, температура +15°...+10°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +17°. В воскресенье - небольшая облачность, +11°...+9°.

В Затоке в субботу -облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +24°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +15°...+23°, дождь.

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