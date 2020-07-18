Синоптики предупредили о шквалах и грозах в западных регионах
Также в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в западных областях.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Волынской области
Отмечается, что сегодня 18 июля в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду, днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди.
Кроме того, в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 июля, в Ивано-Франковской области прошел мощный ливень с градом.
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