Синоптики предупредили о шквалах и грозах в западных регионах

10:32, 18 июля 2020
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Также в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода на сегодня - синоптики предупредили об ухудшении погоды на Западе Украины / УНИАН
Погода на сегодня - синоптики предупредили об ухудшении погоды на Западе Украины / УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в западных областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Волынской области

Отмечается, что сегодня 18 июля в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду, днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди.

Кроме того, в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 июля, в Ивано-Франковской области прошел мощный ливень с градом.

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Теги: #погода в Украине
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