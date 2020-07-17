На Ивано-Франковскую область обрушился мощный град (видео)

Непогода накрыла село Бабин.

Иллюстративное фото / instagram.com/dm.mark

В четверг, 16 июля, в Ивано-Франковской области прошел мощный ливень с градом.

Непогода накрыла село Бабин Косовского района, сообщил Богдан Петричук на своей странице в Facebook.

Из-за дождя улицы превратились в ручьи, а град щедро засыпал землю.

Напомним, после нескольких дней жары Ривненскую область накрыла непогода. В селе Переделы выпал огромный град, который побил цветы и овощи.