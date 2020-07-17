На Ивано-Франковскую область обрушился мощный град (видео)
Непогода накрыла село Бабин.
В четверг, 16 июля, в Ивано-Франковской области прошел мощный ливень с градом.
Непогода накрыла село Бабин Косовского района, сообщил Богдан Петричук на своей странице в Facebook.
Из-за дождя улицы превратились в ручьи, а град щедро засыпал землю.
Напомним, после нескольких дней жары Ривненскую область накрыла непогода. В селе Переделы выпал огромный град, который побил цветы и овощи.
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