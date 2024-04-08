Эксперт не исключает ливни, град и шквалы, а наиболее аномальная температура ожидается уже на этой неделе.

Сейчас мы имеем в Украине достаточно теплую весну, которая даже принесла температурные рекорды. Но какой погоды ожидать украинцам дальше? Об этом в комментарии УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Погода в апреле

По словам эксперта, апрель в этом году ожидается очень теплый. Средняя за месяц температура воздуха в разных центрах колеблется, в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и более.

"То есть это говорит о том, что апрель у нас может быть достаточно теплый. Температура воздуха будет выше нормы на два, а то даже четыре градуса - это средняя за месяц", - говорит Вера Балабух.

Она добавила, что, когда мы говорим "на месяц", можно сказать лишь, на сколько эта температура воздуха может быть выше или ниже климатической нормы. И соответственно, то же касается и осадков. Их в апреле 2024 года ожидается в пределах нормы.

"Это то, что можно взять из прогнозов на месяц. Здесь нет прогнозов явлений. Мы даже не можем сказать, как температура воздуха будет распределяться в течение месяца", - говорит эксперт. Но, по ее словам, если мы говорим, что средняя за месяц температура ожидается выше нормы на два, даже четыре градуса, это значит, что большинство дней в течение месяца будут значительно теплее обычного.

"При этом, я смотрю, есть данные "Коперникуса" и по этим данным, наиболее аномальной может быть погода с 8 апреля. Эту неделю ожидаются самые большие аномалии температуры воздуха", - сообщила Вера Балабух.

Также эксперт не исключила и опасные погодные явления, которые могут наблюдаться в Украине в течение весны, как, например, недавний ураган.

"На самом деле достаточно сильные, скажем, порывы ветра наблюдались. Но это и не удивительно, потому что, извините, если у нас температура воздуха 1 и даже 2 апреля достигала 25-ти, а местами даже 29-ти градусов, и после этого она снизилась на 15 градусов, пришла другая воздушная масса с севера, на смену субтропическим и тропическим воздушным массам пришли арктические и атлантические воздушные массы с различными характеристиками... Мы наблюдали такие очень сильные ветры, порывы ветра достигали более 20 метров в секунду. Грозы, шквалы местами", - напомнила метеоролог.

По ее словам, опасные явления погоды возможны и в дальнейшем.

"Если мы говорим об этом периоде, при такой температуре воздуха, при таких условиях, у нас могут возникать уже сейчас местами грозы, которые могут сопровождаться и шквалом, и градом, и ливнями", - говорит Вера Балабух.

Погода в мае

В мае в Украине будут преобладать более высокие температуры, чем обычно характерны для этого месяца.

"Но если апрель ожидается на два-четыре градуса выше нормы, то температура в мае может быть не столь аномально высокой, как в апреле. Но все равно и май ожидается теплый", - прогнозирует Вера Балабух.

Погода на Пасху

Сейчас, по словам эксперта, нельзя сказать, какой температура будет в определенный день.

"Мы говорим только о средней за месяц. А какой она будет 5-го, 10-го или 20-го - мы можем знать только за пять суток, с точностью, не более пяти суток. То, что вы смотрите в интернете, на разных сайтах, например, и за 10, и за 15, и за месяц расписывают какие-то значения температуры, рисуют капельки воды, - это еще не тот прогноз, на который надо обращать внимание", - объясняет специалист.

По ее словам, доверять точным прогнозам можно до пяти суток. "А после пяти суток мы смотрим на тенденции, что у нас там: повышение, снижение температуры. И можно даже не обращать внимание, какую циферку там рисует численная модель", - резюмировала метеоролог.

Погода в апреле 2024 - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, погода в апреле этого года будет почти в пределах климатической нормы. В частности, средняя за месяц температура ожидается близкой к норме и составит +8°...+13°. Только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях температура в среднем будет на 1-1.5° выше, чем обычно.

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