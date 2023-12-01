В декабре украинцев ждут 20-градусные морозы, но до конца месяца они должны уйти.

В декабре 2023 в Украине ожидаются трескучие морозы в большинстве областей нашей страны, кроме юга. Снега будет немного, но под Новый год 2024 вообще потеплеет до оттепели. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Он сообщил, что уже во второй половине первой декады и в течение второй декады декабря температура во многих областях Украины будет падать ночью до -13°...-7°, а в северных, северо-восточных и северо-западных областях порой морозы могут усилиться до -20°...-14°.

По его данным, вероятно, что устойчивый период холодной погоды продержится до двадцатых чисел месяца. Лишь в третьей декаде влияние азиатского антициклона может ослабеть и к нам будут поступать более теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения на фоне возобновления западного переноса.

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"Как результат, температура может повыситься вплоть до оттепели, в том числе и на Новый год", - сообщил Игорь Кибальчич.

Погода в декабре - прогноз

В этом году, по данным Игоря Кибальчича, среднемесячная температура в южных и восточных областях может превысить климатическую норму на 1-2 °С. Зато в западных, северных и центральных областях она, скорее всего, окажется ниже нормы на 1-3 °С.

Количество осадков в декабре окажется близким к норме, местами выше нормы на 20-40 %.

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